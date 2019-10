Santa Cruz afronta un paro médico de 24 horas

Profesionales de salud de los hospitales de tercer y segundo nivel acatan el martes un paro de 24 horas en la ciudad de Santa Cruz. Los galenos exigen al municipio mejores condiciones en sus contratos y al Gobierno la dotación de al menos 5.000 ítems para especialistas que requiere el sistema de salud de Santa Cruz.



Wilfredo Anzoátegui, vicepresidente del Colegio Médico, informó que las consultas externas, en cinco hospitales de tercer nivel, siete de segundo nivel y los centros médicos, están suspendida, solo están prestando la atención médica en casos de emergencia.



“Esperamos la creación de nuevos ítems para los profesionales que necesita el departamento, Santa Cruz requiere 5.000 especialistas para poder manejar un buen sistema de salud”, dijo el galeno.



Añadió que si sus demandas no son atendidas por el Gobierno y por el Municipio, adoptarán un nuevo paro de 48 horas, y no descartan una movilización indefinida hasta que sus demandas sean atendidas.



El lunes, los profesionales médicos se reunieron con el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Roger Montenegro. En la cita se esperaba la presencia de las autoridades municipales para llegar a un acuerdo que desactive la amenaza de paro. Lamentablemente no se hicieron presentes, por ello las medidas de presión anunciadas en anteriores días son acatados por todo el sistema.



El paro perjudica a los enfermos



Pero mientras los galenos cumplen con su medida de presión, son los enfermos aquellos que más sufren en la jornada ya que no encuentran una atención inmediata para tratar sus dolencias, así lo dice Maria, una vecina que llegó a las 5:00 al hospital San Juan de Dios y que se vió perjudicada por el paro.



Misma situación vive Eduardo Encinas que llegó ayer junto a su esposa Trinidad Ríos que sufrió, según dice, una caída pero que no está siendo tratado como él cree que se debe. "La voy a llevar a otro lado. Estoy preocupado por ella", dijo.



