Acusan a hija de Banzer de enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General del Estado presentó ante la justicia la acusación formal en contra de Yolanda Érika Banzer y su esposo Fernando Remberto Suárez Blacutt, por la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.



“Se ha presentación el requerimiento conclusivo acusatorio ante el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz en contra de las personas anteriormente mencionadas”, explicó el fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla Jaro, según señala un comunicado del Ministerio Público.



La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió en 2008 un informe que identificaba operaciones sospechosas en las cuentas bancarias de Érika Banzer y su esposo.



En 2012, un segundo informe complementa y concentra toda la información patrimonial y financiera de las personas investigadas desde el año 1997 hasta el año 2011.



Movimientos de altas sumas



En el caso de Erika Banzer, en su Cuenta Nº 1054338483 del Banco Ganadero SA registra principalmente depósitos por abono de intereses de los DPFs emitidos y cuyos montos mensuales eran mayores a 7.000 bolivianos



En tanto que la Cuenta Corriente Nº 2400073603 en el Banco Nacional SA, registra operaciones principalmente referentes a depósitos de cheques de cuentas del Banco Mercantil Santa Cruz SA, transferencia de montos entre cuentas y abonos por cancelación de DPFs.



Los retiros de la cuenta se refieren a la emisión de DPFs., traspasos al exterior y pago de cheques. El movimiento en la cuenta registrada desde la apertura en la gestión 2002, fue de más de 2 millones de dólares.



La Cuenta Corriente en Dólares Norteamericanos Nº 2400076920 en el Banco Nacional SA, registra depósitos y retiros desde la apertura en la gestión 2002 por más de $us 1.600.000.



Los principales depósitos se refieren a cancelaciones de DPFs, depósitos en efectivo y abonos de Bancos del exterior. En cuanto a retiros se registran dos operaciones importantes por emisión de cheques al exterior como las más importantes por un total de $us 680.000.



En el Banco Mercantil Santa Cruz, la Cuenta Nº 4010557372 registra un movimiento total de $us 1.998.136.60 en depósitos y $us 1.965.604.10 en retiros.



Los depósitos se refieren a operaciones de cancelación y depósitos de DPFs, depósitos en efectivo y depósitos de dos cheques de la Cta. 1042-242705 de Hugo Banzer Suárez por un monto total de $us 275.000.



Los retiros se refieren principalmente al pago de cheques, pago de cheques de gerencia, renovación y apertura de DPFs. Esta cuenta fue abierta en 1995, pero registra los movimientos más importantes desde la gestión 1997 hasta la gestión 2005. El movimiento en la cuenta coincide con el inicio del mandato presidencial constitucional de Hugo Banzer Suárez.



En las cuentas antes mencionadas es posible evidenciar que el movimiento total en las cuentas es de más de siete millones de dólares, monto que en promedio significa un monto mensual aproximado de $us 65.000 que sobrepasa el monto que figura en el perfil elaborado por la UIF donde el ingreso máximo asciende a $us 2.500.