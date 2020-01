Joven gasta dinero de una beca en viaje paradisiaco

«Hola, me llamo Brandon Lerry y mi escuela me dio 2.500 dólares para invertirlos en libros». Así empieza el video con el que este joven cineasta ha dejado con la boca abierta a Facebook y también a su novia. Y es que, según se puede ver después, Lerry ha decidido invertir el dinero de la beca en hacer feliz a su chica —y también a él mismo— viviendo un viaje de ensueño a Tailandia.



Ni corto ni perezoso, este californiano sorprendió a su novia, que nunca había salido de Estados Unidos, con un viaje por tan paradisíaco destino. Por si fuera poco, y como buen cineasta, no ha dudado en montar un video para dar envidia a todo aquel que se ha topado con la pieza en Facebook.



En apenas unos días ha cosechado más de 3.000 me gusta y casi 1.000 comentarios, la mayoría de ellos contra esta joven pareja, incluso hay quienes tildaron a Lerry de criminal. Lo que podría ser un hecho sin importancia se convirtió en enojo porque el joven por haberse gastado el dinero de la beca de estudio en la universidad.



"Me dieron una beca de 2.500 dólares, pero mi novia nunca salió del país", explicó en un video titulado "Cómo me gasté el dinero de la beca como un jefe".



Ante la ola de críticas, la pareja publicó en su página de Facebook un texto en el que detalla los gastos y Lerry argumentó que se gastó el dinero en el viaje debido a que, como estudiante de cine, "no necesita libros".



Playas espectaculares, paseos en moto entre elefantes o baños en lagos salvajes jalonan un vídeo que aún está por ver si tendrá consecuencias para Lerry cuando su escuela de cine se entere de que ha hecho de todo con la beca, menos comprar libros y estudiar.