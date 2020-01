Relaciones 20 y 40, 50 y 30 ¿existe la diferencia de edad en el amor?

La relación de Carmelita Zeballos Flores (38) y Derick Castro Quiroga (27) rompe esquemas y estructuras. Hay 11 años de diferencia entre ella y él. Se conocieron a través del hermano de una amiga, cuando empezaba la universidad y ella ya ejercía como abogada. Llevan cinco años de noviazgo y al principio Carmelita se sentía incómoda no solo por el carácter y por su forma de vestir de Derick, como cualquier muchacho de su edad, sino también por los prejuicios sociales. Sentía que todas las miradas estaban sobre ella, cuando asistían al Palacio de Justicia agarrados de la mano, ella de traje formal y él de zapatillas y buzo.

También tuvo que cargar con las bromas pesadas y comentarios de los amigos de su novio, pero destaca la posición que él asumió siempre en favor de ella, haciéndola sentir bien. Con los años de enamoramiento y con la aceptación de la familia de ambos, se fueron adecuando y complementando el uno al otro. Hoy, él es más tranquilo y comparten amigos, gustos y preferencias. Ahora a Derick no le preocupa dejar de bolichear un fin de semana y quedarse en casa a ver películas. Se viste más formal y ya es abogado. Ambos disfrutan de esta relación.

Lectura Macron-Trogneux

El imaginario social ha sido sacudido por el matrimonio Emmanuel Macron y Brigitte Trogneux, una pareja dispareja: la primera dama de Francia es 24 años mayor que el presidente (39 años), dice la sicoanalista Fátima Escobar, cuando se refiere a la relación de Macron con su esposa.



¿Cuál es la novedad de la pareja francesa? Se enamoraron cuando él era un adolescente. Adivinamos que él estaba en tren de abandonar sus objetos de amor parental para ir a la búsqueda de otros fuera del clan familiar. Se enamora de su profesora: alguien que sabe, enseña y posiblemente brinda cierta “protección”: un sustituto materno. Entonces ella estaba casada con otro hombre. Implicó seguramente rivalidad y celos. Para esta clase de hombre, una mujer vale en función del deseo del otro (hombre).



¿Cómo hizo ella para conquistarlo? ¿Cómo él se fijó en ella habiendo otras mujeres jóvenes, bellas y fértiles? Brigitte es una mujer a la que le faltarían casi todos los atributos físicos supravalorados en la época actual.

Ella podría encerrar un saber sobre lo femenino. ¿Podría lo femenino tener una o tantas definiciones como mujeres existen? Dejamos esta interrogante abierta, ahora que lo femenino nos tiene ocupados.

Este tipo de ‘parejas disparejas’ no es novedad en países sudamericanos, como Bolivia, ni es exclusivo de las sociedades urbanas o rurales, aunque socialmente no sean bien vistas. Un caso cercano es el de los padres del presidente Evo Morales. María Ayma Mamani era ocho años mayor que Dionisio Morales Choque (Libro Un tal Evo). También hay ejemplos en modelos y artistas.



Lo individual y lo social

El director de carrera de Sicología de la Universidad Gabriel René Moreno, Hugo Alejandro Velarde, explica el tema desde dos puntos de vista: individual y social. En el plano individual, la conducta del ser humano es multidimensional, o sea no podemos explicarla por un solo aspecto o variable, sino que hay una serie de factores, desde sus rasgos y madurez de su personalidad, su historia de aprendizaje, el tipo de experiencia, el tipo de traumas simples y complejos, los intereses y motivaciones y todos estos factores interactúan y dan lugar a que se manifiesten los factores de atracción; incluso hay que tomar en cuenta un elemento adicional, el contexto en el que se inicia la relación (caso Macron-Brigitte, en el colegio), sostiene Velarde.

Estos factores de atracción, en términos generales, son los mismos para todas las personas, pero se manifiestan de manera totalmente diferente. “Es más fácil que uno se enamore de una persona que encaja con el ideal de pareja que tengo, si idealizo una mujer segura de sí misma y si priorizo ese ideal, es probable que tienda a enamorarme”, asegura, agregando que a esto se suma otro factor, como el aspecto físico, que puede estar presente y que en algunas personas puede enfatizar más que en otras.

En lo social y de género son las expectativas de cómo se deben comportar una mujer y un hombre y eso influye en dos sentidos, tiene que ver con identificarse y adoptar los roles masculinos. En el caso del hombre busca una mujer más joven, que es común y socialmente aceptable, y nadie se sorprende que pueda adoptar ese esquema. Asimismo, hay ‘mujeres machistas’ por decirlo de una manera, y sin llegar al extremo y adoptan ese rol y tienen la expectativa de buscar un hombre mayor, porque su idealización de pareja las lleva a elegir un hombre maduro en comparación a un muchacho inmaduro, explica Velarde.

Un largo camino por andar

Para la sicóloga Tania Monje las personas aprendemos a comportarnos en función a las creencias o ideas que se transmiten en nuestras sociedades. El cómo deben ser las cosas, las relaciones, lo que está bien y lo que está mal, no viene determinado biológicamente, sino culturalmente. Estos conceptos que nos categorizan en género, edad, raza, clase social, físico, política, etc., conforman los estereotipos.



El prejuicio es una idea preconcebida sobre estas categorías, que además añade un juicio valorativo de bueno o malo, normal o anormal a las conductas, provocando una reacción emocional negativa que genera discriminación. La discriminación es la acción que reduce o anula los derechos que tienen las personas juzgadas. “Las mujeres llevamos un largo y difícil camino de ejercicio de derechos, confrontación al prejuicio, tanto en lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos como a los derechos de ciudadanía pública, política y laboral y de respeto a nuestra misma vida. Queda todavía mucho camino por andar y prejuicio por desmontar", puntualiza Monje.