Gabriela Montaño ve contradicciones en las palabras de Insulza

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, observó contradicciones en las declaraciones del exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien negó haberse referido a un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia.



"Lo que el señor Insulza ha tratado de afirmar es que no se ha referido a ese tema y cuando se le demostró que sí se refirió a ese tema marítimo y a la demanda marítima boliviana, sale a tratar de aclarar que sí hablo de mar pero no con soberanía, entonces hay permanentemente esas contradicciones en autoridades chilenas", indicó la diputada.



Las declaraciones de Insulza



Insulza pidió al presidente Evo Morales que le muestre los compromisos a los que se refirió el pasado 6 de agosto, cuando el mandatario le instó a recordar sus promesas personales para que Bolivia vuelva al mar con soberanía.



"Que me lo muestre, yo en ninguna parte he hablado de soberanía con él. Yo dije que era partidario de que hubiera un acercamiento, una participación de que hubieran ofertas concretas", aseveró Insulza en una entrevista con radio Bío Bío de Chile.