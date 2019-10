San Matías da último plazo al Gobierno para bajar tarifa eléctrica

Tras la toma simbólica de la estación de San José de la Frontera en San Matías en protesta por las altas tarifas por energía eléctrica que pagan, el presidente cívico, Wálter Núñez, dijo que esperarán una solución del Gobierno hasta el mediodía de este viernes, si no cortarán el suministro de gas a Brasil.



"Estamos esperando todavía, no queremos tomar esas medidas, pero si no tenemos ninguna respuesta durante la mañana, desgraciadamente vamos (a cerrar las válvulas)", explicó el dirigente cívico en contacto telefónico con EL DEBER.



Nuñez indicó que el asambleísta Alcides Villagomes está retenido por matieños en Ascensión de la Frontera, donde le manifiestan sus reclamos.



La estación de San José de la Frontera es el punto de control del transporte del gas boliviano a Cuiabá, Brasil.



San Matías cumple su tercer día de protesta por el cobro de 1,22 bolivianos por kilovatio (el doble de lo que se cobra en la ciudad capital).