Aliados de Evo creen que no será el mismo después de la cirugía

Los dirigentes sindicales y legislativos están seguros de que el presidente Evo Morales no será lo mismo después de que se someta a la cirugía de garganta. Como cualquier operación tendrá secuelas y será un largo periodo de recuperación y en el que tendrán que reflexionar al jefe de Estado para que baje el ritmo de trabajo.

“Con seguridad no será lo mismo, pero confiamos en la fuerza que tiene nuestro presidente, entonces con seguridad seguiremos tratando y por supuesto los dirigentes y las organizaciones estamos obligados a cuidar la salud del mandtario”, dijo el máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Feliciano Vegamonte.

La diputada Concepción Ortíz (MAS) también admitió que la recuperación de Morales será lenta y larga. Afirmó que los movimientos sociales estarán en la obligación de cuidar la salud del mandatario. “Obvio que no será lo mismo, estamos de acuerdo, pero nosotros lo tenemos que cuidar”, dijo.

El ministro de la Presidencia, René Martínez, que acompaña al mandatario en Cuba, afirmó que Morales esperaba “con optimismo” la cirugía menor que le debían practicar y relató que el jefe de Estado tenía “un ánimo positivo, estaba conversando, haciendo seguimiento a los medios de comunicación, a la agenda de actividades que se tiene en Bolivia. Está de buen humor y también está enviando algunos tuits”, señaló Martínez.

Por su lado, Vegamonte dijo que ellos esperan información de su salud, hoy y que aguardan buenas noticias desde La Habana. “Esperamos con seguridad, hasta mañana (por hoy) las noticias, estamos confiados más que todo en la voluntad profesional de los hermanos de Cuba”, dijo el dirigente.

Sin imágenes

Desde que Evo Morales llegó a la isla caribeña no se ha difundido ninguna imagen suya, aunque su ministro de la Presidencia sí fue filmado dando declaraciones al canal venezolano Telesur y a la televisión estatal cubana.

La operación para extirpar un pequeño tumor benigno de la laringe tiene una duración estimada de entre 10 y 15 minutos y estaba prevista para el 7 u 8 de abril, pero finalmente se adelantó por recomendación médica tras curarse Morales de una enfermedad viral que padecía, según adelantó él mismo antes de viajar a Cuba.

La cirugía se le practicará en la cuerda vocal del lado izquierdo, donde se encuentra el nódulo, y tras su extirpación, Morales deberá guardar un reposo absoluto de voz por lo menos unas 48 horas, explicó esta semana la ministra de Salud boliviana, Ariana Campero.

"Según los médicos, no es una cuestión grave", pero "sí es perjudicial este nódulo", reconoció Morales la madrugada del jueves antes de salir de Bolivia.

Estas palabras del presidente, sumadas a la insistencia de varios miembros de su gabinete en que no se trata de una dolencia seria, han hecho que la oposición cuestione la elección de otro país para operarse y en especial Cuba, donde el presidente de Venezuela Hugo Chávez se trató del cáncer que finalmente acabó con su vida en 2013.

Opositores del país andino como el excandidato presidencial y empresario Samuel Doria Medina consideraron que si no es una dolencia grave debió tratarla en Bolivia, mientras que si es un problema serio de salud debió optar por otro país en lugar de Cuba .

"Urge en lo inmediato que (Morales) supere su problema de salud, sugerimos por lo sucedido con Chávez busque otra opinión en Brasil o EE.UU.", escribió Doria Medina en su cuenta de Twitter.

El líder venezolano falleció en marzo de 2013 de un cáncer del que había estado tratándose en el Cimeq de Cuba durante casi dos años. Sus estancias en la isla estuvieron siempre rodeadas de mutismo absoluto.

El presidente boliviano decidió operarse en la isla caribeña después de que cinco médicos de su país no lograran curarle la disfonía, según el Ejecutivo boliviano, aunque no es la primera vez que se pone en manos de médicos cubanos y en más de una ocasión ha aprovechado viajes a La Habana para someterse a chequeos de salud.

Las autoridades bolivianas prevén que la recuperación pueda durar alrededor de una semana antes de que el gobernante vuelva a su país, y mientras permanezca en el extranjero será el vicepresidente, Álvaro García Linera, quien ejercerá como presidente interino.

Las señales de ronquera de Evo Morales empezaron a notarse en enero pasado, cuando hizo un largo discurso para conmemorar sus once años en el poder y luego se agudizaron en las prolongadas intervenciones que efectúa cada semana.

El nódulo le fue descubierto al mandatario a principios de este mes en Cuba tras ser atendido de urgencia por una disfonía, sinusitis y dolores de abdomen.

Si el mandatario boliviano o su Ejecutivo no difunden imágenes, es poco probable que trasciendan otras fotografías de la estancia médica en Cuba de Morales, una visita de la que el Gobierno cubano, como es habitual, no ha ofrecido ninguna información al no tratarse de un viaje oficial.