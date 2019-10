Tránsito exige a taxistas tarjeta de identificación

Desde hace tres días se exige a los taxistas la Tarjeta de Identificación de Control (TIC) como único requisito para circular en la ciudad, informó el comandante de Tránsito en Santa Cruz, Luis Chumacero.



"Estamos controlando el TIC desde el anterior martes en la noche, primero como advertencia porque, desde el lunes, vehículo que no tenga este requisito no podrá trabajar", advirtió Chumacero este jueves.



El jefe policial dijo que ese documento fue entregado en 2014 para determinar una base de datos de todos los choferes y de esa manera prevenir hechos delictivos en la ciudad. Sin embargo, lamentó que no todos los choferes se sometieron a esa exigencia.



Quejas de los transportistas



Dirigentes de los transportistas protestaron en contra de la determinación de Tránsito porque, a su criterio, la repartición de las TICs se hizo de forma arbitraria. Además manifestaron que, paralelamente, tienen otro registro que es el Registro de Taxis (Retax), impuesto por la Alcaldía.



"El Retax ya es suficiente y la TIC es insegura, porque no ese ha hecho de buena forma; nosotros no vamos a aceptar este control y nos reuniremos en asamblea para ver qué acciones tomaremos desde la próxima semana. No descartamos con bloquear las calle y marchas", dijo el dirigente Juvenal Caero.



A contramano, el jefe de Tránsito recalcó que el tema de las TICs es muy diferente al del Retax, porque fue implementada como medida de prevención, tal como se hace en otras ciudades, para que los ciudadanos estén seguros y no sean víctimas de hechos delictivos.