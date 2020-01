Presidente niega que detenido por droga en Brasil sea asesor del MAS

El presidente Evo Morales admitió que alguna vez vio a Rómer Gutiérrez Quezada, ex asesor de una concejal del MAS en Santa Cruz y que fue detenido en Brasil con 100 kilos de cocaína. La autoridad explicó que no sabía de sus andanzas y aseguró que el Gobierno no defenderá a quienes estén involucrados en delitos.

"He visto, conozco, saludamos, como tantos jóvenes, mujeres, pero no sabía sus andanzas, quién va a consultar eso de tantos jóvenes que participan", dijo el primer mandatario, consultado sobre las imágenes en los que se ve al ciudadano junto a autoridades nacionales e incluso con su persona.

Advirtió que detrás de los intentos de vincularlo en esos casos están intereses de la derecha, que a su juicio "quiere desgastar la nacionalización con temas de corrupción, desgastar los valores diciendo 'Evo corrupto'".

Manifestó que "si alguien, militante, simpatizante cae, que se juzgue, es personal, ustedes saben, nunca hemos defendido eso", bromeando al señalar que debería "cobrar por foto" y recordando que en algunos matrimonios a los que asiste, genera incomodidad por la cantidad de personas que buscan una imagen a su lado.

"La mentira no dura, la mentira se acaba. Si bien ha caído con droga, que la justicia lo procese, el MAS jamás va a defender, por más que sea militante", acotó Morales y ratificó que se trata de un tema "particular".