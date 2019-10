Federico Morón Encinas: “El municipio le teme a las redes sociales”

Federico Morón comenzó a trabajar en educación ciudadana mientras estudiaba en la universidad y ahora todo lo que toca se hace viral en Facebook. Es fundador, junto a José Antonio Prado, de Revolución Jigote e ideólogo de las publicidades desopilantes de Pollos Kiky. Pero también un líder de opinión que logra que un post de su muro sea compartido hasta por 2.600 usuarios.



¿Te considerás un líder de redes sociales?

Cuesta creerlo, es muy raro para mí. Entré al Facebook para decir lo que tengo en la cabeza y, con el tiempo, para hacer humor mientras digo cosas serias. Aunque la viralidad diga lo contrario, es un título que no creo.



Venís trabajando en formación ciudadana desde 2003, pero ¿cuándo te convertís en activista, en un militante?

Es una militancia extraña. Activismo me suena a parche de boy scout. Soy un ciudadano que se dio cuenta de que a través de las personas, que me ‘dan bola’ en las redes sociales, se pueden hacer cosas. Pero solo con cuestionar y poder abrir los ojos para que la gente tome atención a las cosas que pasan desapercibidas, me doy por satisfecho.

Un líder de opinión es una persona con credibilidad.



¿Sos consciente de eso?

?No es un acto inconsciente. Parte del trabajo fue generar público para que más personas puedan escuchar las ‘catarreras’ que uno dice. Así como comencé a usar el Facebook como un gimnasio de ejercicio creativo, me di cuenta de que es una herramienta potente, que es como un destornillador, porque así como podés construir algo con él, también podés apuñalar a alguien.



Ahí trabaja también el publicista.

Sí. Es muy extraño, porque hasta reniego de ser publicista, pero le he encontrado su rinconcito para lograr cosas des-de la publicidad. La idea es hacer que la gente despierte, abra sus ojos. Ya nos lo demostró Evo Morales diciéndonos que las redes sociales eran la oposición. Nos puso a su gran altura (es un sarcasmo), y nos dijo que el ciudadano tiene poder.



¿Empoderó las redes?

Hizo que el ciudadano que hacía memes, que compartía y que comentaba, sepa que él tenía miedo a las redes, que sabía de su potencial.



¿Eso habrá influido para que el secretario de Comunicación de la Alcaldía te nombre como "revoltoso"?

A partir de Evo Morales y su ponderación hay un giro. Sabemos que Santa Cruz Para Todos (SCPT) es un copy-paste del masismo y que las mañas se han pasado de uno al otro.



¿Qué tipo de mañas?

Esta, por ejemplo, ya Álvaro García Linera anotaba a los que hablaban mal para Evo.

A la gente que tiene poder no le gustan estos librepensantes. El municipio tiene miedo a las redes sociales, al ciudadano cuestionador. Por eso se están creando direcciones de redes sociales, ministerios de memes: Nos están comenzando a temer.



¿Qué pasó en Urbarí y barrio Fleig?

No todo puede quedarse en redes sociales, hay que pasar del clic a la acción. En Urbarí, con un post se pudo hacer que 130 personas se junten para evitar que nos encierren la plaza. La Alcaldía quería hacer creer que era un área verde recuperada, cuando es el único espacio del barrio donde funciona la seguridad. Logramos que el municipio explique y que podamos votar. Fue un ejemplo de participación y democracia vecinal. Eso salió de un post. Y después, el barrio Fleig hizo lo mismo cuando se enteró de que se iba a encerrar la plaza del colegio Británico.



Es como si las redes sociales pusieran al vecino cara a cara con su gobernante...

Por supuesto. Yo organicé una taggeatón de autoridades cuando no respondían sobre el desmonte del terreno del cuarto anillo y Roca y Coronado. Todos comenzaron a taggear a la presidenta del Concejo, al alcalde y al gobernador.



El Facebook es la pared de baño más grande del mundo. Los políticos se han dado cuenta de que necesitan que la gente hable bien de ellos en las redes y están comenzando a gastar mucha plata en esto, buscando especialistas. Lo que les produce pitaí es que no pueden acarrear gente en Facebook para parecer queridos. Con honestidad y creatividad se puede lograr mucho