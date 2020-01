El policía baleado se despidió de su familia la mañana del sábado

María Aspi, madre del sargento Juan Fernando Apaza, quien recibió cuatro disparos al intentar reducir a un delincuente que había asaltado a una librecambista cerca de la plaza Murillo y lucha por su vida en el Hospital Obrero de La Paz, recordó que lo despidió la mañana del sábado, “cuando se fue al trabajo”; reveló que entró en ayuno para que “Dios levante a su hijo”. Pidió oraciones por el efectivo, que es “un gran muchacho” y el segundo de sus seis hijos.

“Agradezco el apoyo del ministro de Gobierno, Carlos Romero, como al comandante de la Policía, Rino Salazar, no nos desamparan”, aseguró la mujer.

Recordó que el sábado en la mañana lo despachó a su trabajo y conversaron como todos los días. Su hermana María Apaza Aspi complementó que ella entra a las 7:30 a su trabajo y compartió el desayuno con su hermano. “Me dijo que me apure para no llegar tarde y que me cuide, nunca imaginé que le pasaría esto”, dijo la joven.

Su otro hermano, Diego, destacó que la víctima de la balacera es “una gran persona, siempre dado a ayudar, ama su profesión y que la lleva en la sangre”.

Más temprano, el ministro Romero afirmó que el hecho ocurrió a las 20:30, cuando el joven no estaba de servicio. “Debía ingresar a las 0:00 del domingo”. Juan Fernando Apaza (31), es parte del Batallón de Seguridad Física Estatal y trabaja en el Banco Central.

El comandante de la Policía, Rino Salazar, reveló que luego de que el asaltante arrebatara el dinero a la librecambista, el policía corrió detrás de él, forcejearon, se oyeron los disparos y el uniformado cayó. El antisocial fue detenido por un subteniente. La Fiscalía presentó ayer la imputación formal con Javier N. S.

El delincuente robó dinero en moneda argentina, euros y dólares, “se ha valorado que tenía un total de 20.000 dólares, que se han recuperado y hay un requerimiento fiscal para la devolución”.

Por otro lado, Salazar anunció que gestiona la dotación de 10.000 chalecos antibalas y antidisturbios, luego del hecho ocurrido el sábado