Humala hace gestiones para repatriar a exasesor

El presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó este lunes que su gobierno está haciendo “todas las gestiones necesarias” para repatriar a su exasesor y empresario, Martín Belaunde, que se encuentra en la ciudad de La Paz, desde el pasado 1º de diciembre, “y ponerlo ante el juez".



"Estamos haciendo todo el esfuerzo para que venga, nadie tiene corona (...) yo no le doy trato preferencial a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni ex colaboradores", señaló Humala en entrevista con el medio peruano RPP.



El mandatario peruano dijo que no existe temor en lo que pueda revelar su exasesor y sostuvo que su Gobierno actúa en el marco de la ley para posibilitar que Belaunde pueda responder ante la justicia por las acusaciones que tiene.



"No sé qué puede hablar, no tengo ningún temor, estamos actuando en el marco de la ley. El Poder Judicial nos pidió traer a tres personas Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez y Martín Belaunde Lossio. Hemos traído a dos, el tercero está ubicado y estamos coordinando con la Cancillería para traerlo en el plazo más corto", afirmó Humala.



La información oficial señala que Belaunde es acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales. En mayo pasado un tribunal peruano ordenó su detención preventiva durante 18 meses.

Humala admitió que conoció a Belaunde cuando inició su vida política, para la campaña presidencial del año 2006. “(Belaunde) tuvo una participación importante en la campaña y jamás lo hemos negado”, comentó. Sin embargo, aclaró que participó esporádicamente en la campaña del 2011.