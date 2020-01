Panama Papers: devela cuentas secretas de personajes mundiales

El astro argentino Leo Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI, tienen o tuvieron empresas opacas en Panamá, según una investigación periodística internacional que en España publicaron este domingo el diario en línea El Confidencial y la cadena de televisión La Sexta.



"El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4,1 millones de euros" Messi y su padre, Jorge Horacio Messi "utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria" española, afirmó El Confidencial.



El diario forma parte de la investigación, en la que participan rotativos de todo el mundo, sobre una filtración del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.



La investigación afecta a personalidades de todo el mundo como el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente argentino, Mauricio Macri, y Michel Platini. Messi, que será juzgado junto a su padre a finales de mayo en España por utilizar supuestamente una serie de empresas pantalla para defraudar 4,16 millones de euros en derechos de imagen entre 2007 y 2009, habría iniciado los trámites para adquirir la compañía Mega Star Entreprises Inc., tras conocerse su caso en España.



El diario muestra un supuesto documento con la firma de Messi y su padre en la que ambos "se comprometen a sufragar los costes en los que pudiera incurrir Mossack Fonseca por cualquier proceso judicial derivado del uso de la compañía".



Según El Confidencial, las autoridades españolas no tenían conocimiento de esta sociedad que sigue activa.



La misma investigación también destapó que el director Pedro Almodóvar y su hermano Agustín figuraron como apoderados "de una sociedad (Glen Valley Corporation) registrada en Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado aún hoy como paraíso fiscal por España".



"La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994", añadió El Confidencial.



Las fechas coinciden con los primeros grandes éxitos del cineasta. Su hermano, que no negó la información, ha enviado un comunicado a El Confidencial, señalando que "ante las posibles insinuaciones que pudieran derivarse de la información de la que disponen, queremos poner de manifiesto que tanto Pedro como yo mismo nos encontramos al corriente de todas nuestras obligaciones tributarias".



Los "papeles de Panamá" también revelan que la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del actual monarca, también "presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá" y gestionada por Mossack Fonseca.



Pilar de Borbón se convirtió en presidenta de Delantera Financiera SA, en 1974, pero aunque en 1993 ya no ocupaba la presidencia, siguió vinculada con esta sociedad, que se disolvió el 24 de junio de 2014, cinco días después de la proclamación de Felipe como rey de España "Aunque el uso de estas estructuras "offshore" no es ilegal, Pilar de Borbón no ha querido aclarar por qué presidió esta compañía durante tantos años en un país con grandes ventajas fiscales y para qué utilizó esta sociedad. Tampoco si declaró a las autoridades fiscales españolas el capital que esta empresa pudo manejar", afirma El Confidencial.



Los documentos no detallan las posibles cifras que se han podido manejar en estas cuentas, añadió el diario.



