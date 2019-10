Volcán Sakurajima entra en erupción en Japón

El volcán Sakurajima entró en erupción este viernes en el sur de Japón, dejando imágenes espectaculares de lava rojiza elevándose al cielo, anunció la agencia meteorológica japonesa.



El volcán está separado por una bahía de la ciudad de Kagoshima (600.000 habitantes), a casi 1.000 km al suroeste de Tokio.



La erupción comenzó a las 18:56 (05:56 hora boliviana), informó la agencia en su página web. Por el momento no se tiene constancia de daños.



Los flujos piroclásticos (una mezcla de gas, ceniza y fragmentos de piedras) podrían proyectarse a un perímetro de 2 km, advirtió la agencia, que elevó el nivel de alerta a 3 (en una escala de 1 a 5) y restringió el acceso al lugar. No se ordenó la evacuación de los 4.000 habitantes de la isla.



El volcán, a 1.117 metros de altitud, se sitúa a unos 50 km de la central nuclear de Sendai, cuyos reactores 1 y 2 entraron de nuevo en servicio recientemente.



La compañía eléctrica a cargo de estas unidades, Kyushu Electric Power, aseguró no haber constatado un impacto de la erupción en las instalaciones, según la prensa.



Desde 2009, Sakurajima registra entre 500 y 1.000 pequeñas erupciones cada año. En agosto de 2013, una erupción espectacular esparció cenizas por toda la región.



Japón se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona sísmica y volcánica.

?