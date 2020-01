Lacio perfecto: conocé los pasos no pongás en riesgo tu salud

El alisado es una práctica que se ha vuelto común para muchas mujeres que, o no tienen tiempo para dedicarse al arreglo de su cabello y por eso viven con una cola o un moño, o les encanta el pelo lacio, o simplemente porque detestan que este sea ondulado.

Así que el método más eficaz contra el frizz es el alisado progresivo. Pero ¡cuidado¡ Hay distintas formas e intensidades de realizarlo. Por eso debes tomar tu tiempo, preguntar y decirle a la peluquera que te muestre el producto que te va a aplicar, leer su composición, sus contraindicaciones y verificar que el procedimiento se efectúe de acuerdo a lo establecido y con las normas de higiene.

Hace poco, una joven denunció e inició un proceso penal contra la propietaria de un centro de belleza que le hizo un alisado. A decir de la afectada, esta práctica le provocó quemaduras en el cuero cabelludo y orejas, causándole impedimento de varios días. Inundan las ofertas y los precios para el alisado. Por ejemplo, algunos salones de belleza ubicados en la zona del mercado El Trompillo hacen alisado en Bs 300 y 400, dependiendo el tamaño del pelo, y lo hacen productos que contienen un cierto grado de formol, según indicaron. “Para qué le voy a mentir, tienen un poco de formol”, dijo una de ellas.

La otra cara. Hay centros de belleza que cobran entre Bs 1.300 y 1.700 por un alisado y garantizan un trabajo con productos libres de formol. También están las ofertas que se difunden por las redes sociales, incluso paquetes.

Cada pelo es único, y uno de los detalles más importantes es comprender qué tratamiento le corresponde. No solo hay que considerar las distintas reacciones del cuero cabelludo y del ondulado, sino que además hay que tener en cuenta el grosor y el estado del cabello, porque no es lo mismo si es virgen, teñido, decolorado, corto o largo, explica Anita Araúz, presidenta de la Asociación de Salones de Belleza (Acsabe). No obstante, Araúz considera que no se debe condenar a nadie, porque todas las personas tienen derecho al trabajo y las clientas a buscar un servicio que esté acorde con sus posibilidades económicas.

“El cuerpo a veces no está preparado para recibir este tipo de tratamiento porque nadie quiere hacerle daño a nadie, pero suceden casos, uno en mil o uno en 10.000 y uno tiene que hacerse cargo de la situación, tal vez la profesional confió tanto en su producto que no auxilió rápido a la clienta, porque hay procedimientos si se presenta algún problema”, sostuvo Araúz.

Antes del alisado



El estilista John Frank, que llegó desde Miami, Estados Unidos, a Santa Cruz para la Expobelleza 2017 representando a la marca Keratin Complex presente en Bolivia a través de Fragance, nos despejó algunas dudas. Dice que se debe tomar en cuenta el producto a utilizar y siempre preguntar el componente químico que este tiene e investigar en internet, y también leer las indicaciones que contiene el producto.



“A veces, los peluqueros dicen que no tiene formaldehído y ese químico es muy dañino tanto para el estilista como para la persona que lo recibe”, asegura.

Frank aconseja que la persona que te vaya realizar el alisado debe estar capacitada, por lo que si no tenés plena confianza en el peluquero o si vas por primera vez a un estilista, analizá primero, ya que muchas veces lo barato puede resultarte caro.

Fijate en el tipo de peluquero, en la cantidad de clientela que tiene y no siempre el que cobra más caro es mejor. Asimismo, debés pedir que te haga un diagnóstico de tu cabello, si está maltratado y quiere hacerte todo en una sola vez (alisado, decoloración y tinte, etc), quiere decir que quiere sacarte dinero, porque un cabello maltratado no puede ser sometido a un procedimiento químico, primero se lo debe preparar, señala.



Con relación al uso de tapaboca y guantes, el estilista estadounidense indica que eso depende de cada país, en algunos lo requieren y en otros no, y añade que en Estados Unidos, pese a que se usa productos libres de formaldehído, se hace una prueba parche detrás de la oreja y se espera 48 horas para ver la reacción. Asegura que está totalmente prohibido usar formaldehído, porque no está indicado, debido a que hay peluqueros y clientas que han muerto; sin embargo, en algunos países sudamericanos continúan usando el formaldehído, ya que se siguen comercializando productos para alisados con este componente.