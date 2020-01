Alcalde y concejales de Tarija se bajan un 10% el sueldo

El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira; los secretarios de la municipalidad y los concejales de la capital tarijeña se redujeron el sueldo un 10% para bajar gastos en la administración comunal.

Según el burgomaestre, los recursos generados por la rebaja del 10% del salario del alcalde, secretarios y concejales, que representa Bs 90.000, serán destinados en favor de los trabajadores, sobre todo de los obreros y funcionarios de base, aunque no se definió en qué tipo de beneficio.

Hace dos semanas el alcalde de Tarija afirmó que la comuna no estaba en condiciones de aplicar el incremento salarial del 7% decretado por el Gobierno, debido a la difícil situación económica que atraviesa el municipio. La autoridad mencionó que de los $us 160 millones que fueron presupuestados en los últimos cinco años, la cifra se redujo en 2017 en casi $us 60 millones.

“La premisa antes de un aumento de salario es garantizar las fuentes de trabajo de más de 2.200 funcionarios del municipio”, informó el alcalde, reportó el portal Ahora digital.

El Gobierno decretó un incremento salarial del 7%, que se debe pagar a partir del 1 de mayo, pero no es obligatorio en el sector público, anunció en su momento el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.