Darán de alta a la bebé hallada en la basura

La bebé que el lunes fue encontrada en el interior de una bolsa de yute y que estuvo a punto de ser prensada en un camión de basura, será dada de alta la tarde de este viernes para ser derivada a un hogar para niños, dependiente del Gobierno municipal en Montero.



Liliana Colque, directora de Género de la Defensoría de la Niñez, informó que la recién nacida pesa 3 kilos y 200 gramos, y que no tiene ninguna enfermedad, por lo que se espera que esta tarde le den de alta en el hospital de Niños, donde está siendo atendida.



La bebé había sido rescatada por uno de los trabajadores que recogían basura en Montero, cuando se percató del llanto de lo que inicialmente pensó que era de algún animal o el de una muñeca, pero luego se sorprendió al ver a la recién nacida atada en el interior de una bolsa que ya había sido arrojada entre otras bolsas dentro del camión de basura.



Los análisis de laboratorio no arrojaron ningún problema de salud en la infante. El Ministerio Público investiga el caso y aún no pudo dar con sus progenitores.



Mientras tanto, ya han aparecido varias personas, incluso extranjeros, que están interesados en adoptarla.