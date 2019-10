Zapata llama 'monstruo' a Evo y ve 'miseria humana'

Rompió el silencio. En su primera declaración pública sobre el hijo de Evo Morales, la exgerente de la empresa China CAMC calificó de "monstruo" al presidente y advirtió "miseria humana" en el proceso judicial que le siguen.



"Hay demasiada miseria humana, hay demasiada miseria humana y vuelvo a decir que él (Evo Morales) se ha convertido en un monstruo del poder. Lo único que espero es que se respeten los derechos de un niño", dijo la mujer al dejar el juzgado público segundo de la niñez y la adolescencia.



Quien fuera pareja de Evo Morales reveló además que él se encargó de realizar los trámites del menor, como registrarlo, debido a que ella era una joven de 17 años y el presidente tenía 47 años y afrontaba su primer mandato.



"Yo tenía 18 años y él tenía 47 años, él se ha encargado de todo, de hacer todos los trámites", aseguró en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que la transportó de vuelta a la cárcel de Obrajes, donde está detenida preventivamente desde el pasado 28 de febrero.



Agregó señalando que "yo he cumplido siempre con lo que él (Evo Morales) me ha prometido, con lo que él me ha pedido, que mantenga esta situación oculta y eso es lo que he hecho hasta ahora", afirmó en un escueto contacto con periodistas.



Mientras que el abogado Eduardo León, que ahora se suma a todos sus representantes, calificó de "muy graves" las actuaciones del Gobierno, sobre todo al asegurar que el menor "no existe". Anticipó que existen pruebas que mostrarán la verdad.



Declaración de Gabriela Zapata:,