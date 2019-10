Descubren estrella que reduce su luminosidad

Astrónomos rusos han descubierto una estrella en la constelación de Leo Minor que cada 70 años reduce su luminosidad en unas cien veces al ser eclipsada por un misterioso y gigante cuerpo astral que gira en su órbita, reveló este miércoles la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú.



"Se trata de un sistema más que misterioso, ya que vemos un eclipse total. Significa que el cuerpo que eclipsa a la estrella es un gigante", explicó el catedrático de la Lomonósov, Vladímir Lipunov, citado por la agencia rusa TASS.



El gigante no parece un anillo de fragmentos que suelen girar alrededor de los astros, "ni tampoco puede ser otra estrella", agregó el científico.

"Si la luminosidad de una estrella acompañante fuera cien veces inferior", argumentó Lipunov, "se trataría de una estrella de masa reducida. Pero una estrella así no podría tener un tamaño superior a la de su acompañante de mayor masa".



Al mismo tiempo, si la estrella acompañante fuera menor que la principal, no podría eclipsar a ésta.



Tras el descubrimiento de que la estrella TYC 2505-672-1 reduce su luminosidad, los científicos comprobaron que el fenómeno ya fue observado entre los años 1942 y 1945.



Por tanto, el período de variabilidad de esa estrella -clasificada como variable por experimentar cambios periódicos en su brillo- es de 69 años, el mayor de los observados hasta ahora.



"Lo que une a esas dos estrellas es que en ambos casos no se tiene la más mínima idea de por qué cambian de brillo", concluyó Lipunov.