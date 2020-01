Tu niño brincará más que un Oso Gummi en este parque inflable

¡Saltando sin parar! Y salta, y salta… salta, salta, salta… quizás los niños no conozcan la canción de King África pero es muy probable que los padres, o sea vos, te acordés de aquel tema de 1993 cuando veás a tu hijo rebotando de aquí para allá en el parque inflable más grande de Bolivia.

DIVERSIÓN

La estructura está instalada en el patio del Ventura Mall y espera a menores de entre 2 a 12 años. La zona se habilita todos los días desde las 11:00 y con un boleto los infantes tienen acceso sin límite de tiempo a todos los inflables. Nota: no se necesita el jugo de gomibaya que usan los Osos Gummi para brincar.



¡Llevá a tus ‘peques’!

Ahora bien, estos castillos, toboganes y laberintos de lona no son las únicas atracciones que ofrece el Ventura Mall. En el parqueo principal, ubicado en el 4to anillo, está la cabina de realidad virtual. El simulador tiene varias opciones para experimentar, y ya que vos también tenés derecho a divertirte, te recomendamos la más radical: la montaña rusa. Creenos, la peripecia es tan intensa como si estuvieras en las rieles más furiosas del mundo. No es recomendable para niños. Para ellos hay otras alternativas.

Finalmente, no hay que olvidar que el centro comercial también alberga en su interior un área familiar de entretenimiento con bowling, videojuegos y autos chocadores. Se trata de Sky Zone, que tiene una promoción muy interesante: pagás Bs 100 y recibís Bs 150 para jugar