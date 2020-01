Inteligencia artificial sobre cuatro ruedas

Si hay una serie que marcó los años 90 fue el Auto Fantástico, un deportivo negro que conversaba con su conductor (David Hasselhof). Ayer, Toyota hizo realidad la ficción al presentar su iConcept, un automovil que incorpora la inteligencia artificial de manera tan impresionante que pareciera que Yui (el asistente) incluso razona con el conductor. Fue presentado durante la feria de tecnología más grande del sector CES 2017 en Las Vegas.

Tiene la forma de una vaina, hasta parece una nave espacial con varias áreas en vidrio transparente, salido de una escena futurista. Como todos los vehículos concepto no fue pensado para la carretera, aunque lleva adelante dos llantas Good Year, pero el objetivo de Toyota es mostrar cuál es el futuro de la conducción. La jefa de investigación del instituto de Toyota, Gill Prats, dijo que permite tener la idea de un vehículo mas seguro, pero además de cómo el ser humano puede interactuar con él.

Modelo Toyota

Nissan tampoco queda atrás y presentó un vehículo que es cero emisiones de contaminantes y cero accidentes, la automotriz denomina el concepto como inteligencia movil.

Mientras que marcas como Ford y Mercedes Benz utilizan Alexa de Amazon como asistente virtual para mejorar la conducción autónoma, Ericsson se unió a Volvo para desarrollar un automóvil que cuenta con una pantalla inteligente que informa sobre las mejores rutas, permite hacer videollamadas por Skype e incluso maneja la agenda del conductor, avisándole a qué hora tiene reuniones o debe pasar por sus hijos.

Los automóviles son una de las grandes atracciones de la CES

Claro que el stand más visitado del CES es el de la startup Faraday Future que se ha promocionado como el auto eléctrico FF91 más rápido del mundo. Cientos de asistentes llegan atraídos y aunque el modelo no es tan sorprendente como el de Toyota destaca por su mayor tamaño. El FF91 también integra inteligencia artificial y otras tecnologías para anticipar las necesidades de sus ocupantes. El auto promete desbloquearse cuando detecta el teléfono inteligente del conductor cerca y encontrar su propio espacio de estacionamiento, incluso después de que el conductor sale del vehículo.



El diseño del FF91 no encaja perfectamente en ninguna de las categorías automotrices tradicionales. La forma del cuerpo se asemeja a un sedán, sin embargo, el vehículo está más alto del suelo, como lo hace una vagoneta pequeña. Su capacidad para alcanzar 60 mph en un anunciado 2,39 segundos sugiere que tiene las agallas de un coche deportivo. (El Modelo S de Tesla requiere 2,5 segundos, comparativamente).



"No somos conservadores. No somos predecibles. La interrupción es lo que nos impulsa en cada aspecto de nuestro negocio", dijo Nick Sampson, vicepresidente senior de investigación y desarrollo. "Nos empuja a diseñar lo que otros llaman imposible, a crear cosas que aún tienen que existir, y a diseñar la tecnología con propósito, intención e impacto", agregó.