Sacerdote asegura que en el Gobierno hay casos de "autores de violaciones"

El sacerdote jesuita Miguel Manzanera, que es juez eclesiástico del Arzobispado de Cochabamba, aseguró este lunes en declaraciones a la red Erbol que se conoce que hay varios casos de violaciones en los que estarían implicados autoridades del Gobierno.



“Creo que el Gobierno se mete en un asunto muy serio porque hay muchos casos que no vamos a comentar de miembros del Gobierno que han sido prácticamente autores de violaciones, muy graves, altos miembros del Gobierno, pero no voy a especificar más (…) Entramos en un tema muy delicado, hay altas jerarquías, se comenta que ha habido violaciones (…) , si se empiezan a sacar trapos sucios, es mucho peor para los miembros del Gobierno”, dijo Manzanera a Erbol.



El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, pidió este lunes que la justicia investigue casos de violación y pederastia en los que hubiera denuncias en contra de miembros de la iglesia.



"He pedido a un funcionario de justicia que me haga un resumen de las denuncias de violación a niños y a niñas cometidas por algún funcionario de la iglesia, va a tardar un poco porque hay que investigar, no solamente las denuncias actuales sino las denuncias de hace 4, 5, 10, 15 años atrás", dijo García Linera.



Este pedido se hace en medio del debate de la propuesta del Gobierno de endurecer la pena para violadores de menores de edad y sancionarlos con cadena perpetua, un planteamiento al que se opone la iglesia.



“Creo que esto es una represalia, cuando el mismo presidente Evo Morales dijo que hay obispos violadores y la Iglesia respondió diciendo que no se conocen casos de obispos violadores. Entonces el Gobierno se molestó porque la Iglesia no estaba de acuerdo con la cadena perpetua que se había propuesto”, agregó Manzanera.