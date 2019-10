Tigo Music Fest pretende ser una fiesta descomunal

Si el primer Tigo Music Fest hizo temblar el Tahuichi, la segunda versión promete hacer caer el estadio definitivamente. Para lograrlo la organización está ensamblando un escenario que duplica el tamaño del que se montó el 29 de abril en la primera edición.



Y es que la organización espera que 20.000 personas salten cuando Martin Garrix, el DJ consentido del momento, mezcle sus éxitos planetarios Animals, Don"t look down" (Towel boy) y Forbidden voices.



Antes, desde las 20:00, Steve Aoki, el DJ más loco del mundo aparecerá en las consolas para despachar beats hiperestimulantes como el reciente Back To Earth, que cuenta con la colaboración de Fall Out Boy o los clásicos Boneless, Turbulence (ese que tiene la voz del loquillo de Lil Jon) y el celebrado remix de Pursuit of happiness, de Kid cudi.



Después será el turno de Maluma, el reguetonero colombiano que buscarán a las que ‘borran cassette’ y las pondrá a bailar con su Temperatura y La Curiosidad.



Acto seguido, el puertoriqueño Wisin, el ‘fisicudo’ del desaparecido dúo Wisin & Yandel saltará a la tarima para rapear Adrenalina, Nota de amor y Corazón acelerado. Ambos artistas ejecutarán un show con sus propias bailarines, pirotécnia y toda la parafernalia del show con que están de gira.



Entradas:



VIP: Bs 850

Pista: Bs 450

Gradería: Bs 250

Curva: Bs 150

Punto de ventas: Las Brisas, Cine Center y Ventura Mall.



