Chile rechaza condiciones de la propuesta de Bolivia

El Gobierno de Chile rechazó las condiciones de la propuesta que realizó el presidente Evo Morales de retomar relaciones, resolver el conflicto marítimo en 5 años y poner al papa Francisco como "garante" del diálogo, de acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, Heraldo Muñoz.



“Las relaciones diplomáticas se restablecen para resolver problemas o diferencias, no se puede pretender que se resuelva el problema de una de las partes para luego después restablecer relaciones diplomáticas, eso no es serio”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.



Explicó que "llama la atención que Bolivia pretenda una mediación del papa en el mismo momento en que sometió su aspiración marítima a la jurisdicción de la Corte (Internacional de Justicia de La Haya), que Chile rechaza. Yo creo que eso también amerita una explicación”.



"Lamentamos muy particularmente que el gobierno de Bolivia nos esté diciendo que la integración bilateral además está sujeta primero a su aspiración marítima", añadió la autoridad y agregó que "Chile tiene la real disposición de avanzar en una integración real con Bolivia".



El ministro chileno sostuvo además que "no se puede concurrir a la Corte y paralelamente proponer una mediación (...) es inviable, pero no porque nosotros lo digamos sino porque así lo establece la Corte (...) Nos parece que esto es una excusa para no responder positivamente a un planteamiento transparente que ha hecho nuestro país".



"Fue Bolivia quien rompió relaciones con Chile en 1978, continuó Muñoz, y esas relaciones diplomáticas se habían restablecido en 1975, sin ningún garante, por la decisión soberana de los dos países. A eso invitamos a Bolivia, seguimos estando abiertos. El diálogo es diálogo, no es imposición”, concluyó.



¿Qué dijo el papa sobre el tema? "El anhelo boliviano no es injusto"

"Yo quiero decirle al Gobierno de Chile, estamos de acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas para que en menos de cinco años se resuelva el tema del mar para Bolivia, una salida al océano Pacífico con soberanía", aseveró hoy Evo Morales.



Morales explicó que se pondrá como "garante" al Pontífice y dijo que están dispuestos a hacer gestiones ante el Vaticano para que el papa oficie como aval de las negociaciones que puedan existir con la presidenta Michelle Bachelet.