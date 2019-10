Qué tipo de hermano eres según tu nacimiento

¿Alguna vez te has preguntado por qué dos hermanos, hijos de los mismos padres y criados de la misma manera, pueden ser tan diferentes entre sí? La "Teoría del orden de los nacimientos" define las personalidades según el orden "de llegada" de cada hijo.



Frases como "es el típico hijo único" o "lo miman como si fuera el hijo menor" tienen un trasfondo científico que fue desarrollado en la teoría el año 1875.



La observación de personalidades y comportamientos según el orden de nacimiento llevan a determinar que éste influye en la psicología y relaciones sociales de cada persona.



Conoce las características de cada hijo y úsalas a tu favor para fortalecer y afianzar la relación con tus hermanos:



1. La hermana mayor



- Es cuidadosa, ordenada y le gusta estar a cargo

- La responsabilidad y el poder son más importantes que la fortuna y los bienes

-Es intimidante con los hombres; le cuesta conseguirlos

-Los hijos son más importantes que su marido; puede ser sobreprotectora y absorbente

-Las amistades femeninas le resultan importantes



2. La hermana menor de hermanas



- Impulsiva, efusiva, amante del cambio, atractiva, competidora con otras mujeres

- Trabaja por el reconocimiento y le gusta sobresalir

- Puede tomar riesgos

- Le interesan las cosas materiales

- Atrae a los hombres, pero puede competir con ellos

- Como madre, puede necesitar ayuda



3. La hermana mayor de hermanos varones



- Independiente, fuerte, cuida a los hombres

- Los hombres en su vida son su mayor involucramiento, no compite con ellos y necesita su compañía

- Prefiere poseer a un hombre que a las cosas materiales. Sin embargo, puede administrar los bienes con excelencia

- Ama cuidar a los chicos. Favorece a los varones

- Tiene menos interés en las amigas mujeres



4. La hermana menor de hermanos varones



- Atractiva con los hombres: es femenina, amistosa, amigable, simpática, sensible, tiene tacto

- Las relaciones de largo plazo con los hombres le llegan naturalmente

- Más motivada por su hombre que por el trabajo o la fortuna

- Cuidada por su marido

- Madre amorosa, pero puede ser dependiente o seductora

- No le interesan las amistades femeninas



5. La hija única



- Estructura su vida alrededor de la gente mayor y de sus jefes

- Motivada por la aprobación y preferencia de la gente

- Muy cercana a su madre

- Egocéntrica con los hombres

- Esposa buena y fiel

- Prefiere ser una niña a tener hijos

- Prefiere las amigas individuales a los grupos