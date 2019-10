Piden que la marihuana no sea usada solo para aliviar el dolor

La comunidad médica debe romper paradigmas y avanzar en el uso de marihuana como recurso inicial en enfermedades como las oncológicas y no limitar sólo su utilización como paliativo al dolor, advirtió el jueves en Santiago, Javier Peraza, experto español en cannabis medicinal.



En conferencia de la Fundación Daya, a cargo de la plantación legal de cannabis más grande de Latinoamérica destinada a uso medicinal en Chile, Peraza -vicepresidente del Observatorio Español de Cannabis Medicinal- destacó los beneficios de la planta, junto con la necesidad en avanzar en regulación de su cultivo.



"El cannabis no debía ser utilizado como último recurso, al contrario debe ser utilizado como recurso inicial porque hablamos de una sustancia muy poco tóxica", dijo el experto. "No existe ninguna muerte documentada por sobredosis de cannabis y no existe ningún medicamento del que se pueda decir lo mismo al día de hoy", puntualizó.



Te puede interesar| ¿Marihuana para aliviar dolores menstruales?

,

Peraza reconoció que el mundo vive una "fase de conflicto" en relación a la marihuana y está pasando de una etapa en la que la planta era identificada con la drogadicción a una en la que se reconoce su gran potencial terapéutico.



"El cananbis aparte del dolor tiene un potencial muy importante como estimulante del apetito", y la baja de peso es uno de los factores fundamentales que acorta la supervivencia, acotó el especialista, quien consideró fundamental esta capacidad de la planta en tratamientos oncológicos y de sida.



El médico destacó los avances que en los últimos años varios países de la región han alcanzado en cuanto al uso de marihuana medicinal, pero reconoció que "hay un entramado económico y de intereses que hace que vaya más lento de lo deseable".



También lee| Madres de epilépticos piden uso de marihuana ,

La Fundación Daya lidera una gran plantación de cannabis para uso medicinal en Quinamávida, a 350 km al sur de Santiago, donde se sembraron 6.400 plantas de 16 variedades y se abastecerá a enfermos.



La iniciativa se da en medio de un fuerte debate en Chile país por la despenalización de la marihuana, cuyo consumo privado está permitido pero su venta está penada. La ley deja, en tanto, a interpretación cuando el autocultivo es legal.