Urquiola gana un premio de literatura en México

El joven escritor, Rodrigo Urquiola, ganó el Premio Interamericano de Literatura "Carlos Montemayor" de México, con su novela "El sonido de la muralla".



Urquiola dijo que a principios de este año envió algunos ejemplares de su obra para participar en el concurso, pero sólo para probar suerte.

"Vi la convocatoria en Internet, entonces decidí mandar unos cuantos ejemplares para probar suerte y me cayó de mucha sorpresa la noticia de que gané el premio, no me lo esperaba la verdad. Es el premio más importante que recibo, además nos cayó en un momento muy importante de nuestra historia contemporánea literaria del país", afirmó en declaraciones a ANF.



Urquiola nació en La Paz en 1986 y hasta el momento publicó cuatro libros. "El sonido de la muralla" se constituye es su tercera obra, que en 2014 ya ganó el Premio Marcelo Quiroga Santa Cruz.



"’El sonido de la muralla’ narra la historia de una familia, que al retornar de un viaje, descubre que su casa está invadida por personas desconocidas y que lo han perdido todo, todo lo narra una ‘niña vieja’ desde la perspectiva de la memoria, ella lo recuerda todo", indicó.



Esta novela ahora será premiada en México con 150 mil pesos y una medalla. El reconocimiento será entregado el 24 de junio en Chihuahua.