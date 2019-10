El MAS alista una 'purga' en sus filas tras la derrota

El presidente Evo Morales informó que dirigentes de las organizaciones sociales solicitaron una "purga" al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), tras la derrota del "Sí" en el referendo sobre reelección. Hoy estuvo en el en el ampliado de la seis federaciones del trópico en Lauca Ñ.



"Algunos han pedido una purga, cernir y eso nos lo han pedido nuestros dirigentes nacionales, como es posible que siendo nuestro gerente haciendo campaña por el No, nuestro gerente de una empresa, me han traído (fotos) de su carro con el No", señaló la autoridad.



Agregó que "servidores públicos, serán con capacidad profesional, pero no con conciencia social ni compromiso político, y eso nos afectó", a tiempo de advertir tres factores que influyeron en la vicotoria del No: políticas externas, agresión imperial y redes sociales.



Morales también sostuvo que "ahora (la oposición) se habían preparado bien, usaron una mujer, usaron un niño que supuestamente vive o no vive. Por redes sociales invadieron con mentira tras mentira. Imagínese, creo que no estábamos tan acostumbrados con las redes sociales, yo prefiero no contaminare en redes sociales. Alguien dijo, las redes sociales son como la alcantarilla, toda la basura se va por ahí".



Además anunció una reunión los primero días de abril de todas las organizaciones sociales representadas en el Conalcm y admitió que "no habíamos estado tan preparados para derrotar este escarmiento que había venido desde el imperio".



"Claro que duele, tanto trabajo, tantas horas, lo que nunca y en los municipios tantas obras y no responden, es que falta idiologizar. Hay que acompañar a una gestión pública con una gestión política (...) Por ahora nos han derrotado. El futuro de un antiimperialista es ser héroe o mártir, sabemos, estamos preparados", concluyó el mandatario.