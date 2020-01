75% de jóvenes británicos rechaza la salida de la UE

De acuerdo a los resultados del referendo sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, el 75% de los jóvenes entre 18 y 24 años eligieron la opción de "quedarse", pero como ganó la opción "salir", ahora piensan que perdieron su derecho a trabajar en 27 países.



La opción de "salir" fue la más votada por los mayores de 50 años, porl o que en las redes sociales los jóvenes utilizaron los hashtags #NotInMyName (No a mi nombre) para mostrar su disconformidad.



"Gente más vieja que yo está reduciendo enormemente las oportunidades de personas más jóvenes que yo", se podía leer en uno de los tuits, según la información difundida por BBC Mundo.



La ira de los jóvenes por la salida de Reino Unido de la Unión Europea: "Hemos perdido el derecho a vivir y trabajar en 27 países".



"El futuro de este país ha sido decidido por quienes no estarán aquí para vivir con las consecuencias. Qué desastre", escribió en su cuenta de Twitter un joven que se identifica como ?@ThomasAmor1 y quien vive en Manchester, en el norte de Inglaterra.



Algunas de las opiniones más viscerales frente al resultado del referendo, que deja al Reino Unido fuera de la Unión Europea, se produjeron en Twitter con los hashtags "Not in my name" ("No en mi nombre") y "What have we done" ("Qué hemos hecho"), que se convirtieron en tendencias en la red social y han sido usadas más de 20.000 veces.



Sin embargo, quienes apoyaron el Brexit también usaron Twitter y hashtags como #IndependeceDay y #BrexitBulldog para celebrar el pasado jueves la decisión de que el Reino Unido decidió salirse del bloque europeo en una consulta histórica.



Con una participación de 72%, hubo 17.410.742 votos a favor de salir y 16.577.342 votos a favor de permanecer en la Unión Europea.



De acuerdo con la encuesta oficial del gobierno, YouGov, 75% de los electores de entre 18 y 24 años votaron por "Remain", querían quedarse en el bloque europeo.



Entre los electores cuyas edades oscilaron entre los 50 y 64 años, solo 44% quiso quedarse en la Unión Europea. Y entre los mayores de 65 años, apenas el 39% votó a favor de la continuidad. En Reino Unido el límite de edad para votar son los 18 años.

