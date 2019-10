Piden que no se utilice al 'hijo' de Evo en campaña

Los ministros de Justicia y Educación, Virginia Velasco y Roberto Aguilar, respectivamente, salieron en conferencia conjunta a solicitar que no se use al hijo fallecido del presidente Evo Morales en la campaña por el "No" a la reelección.



El menor, que fue fruto de la relación del mandatario y la empresaria Gabriela Zapata, nació y falleció en 2007, según la versión oficial. El periodista cruceño Carlos Valverde mostró públicamente el certificado de nacimiento del menor, al denunciar tráfico de influencias.



"El artículo 143 de Código del Código Niña, Niño y Adolescente, señala el derecho a la privacidad e intimidad familiar deben ser garantizados con prioridad por la familia, el Estado, la sociedad y los medios de comunicación. Lo cual no fue respetado", manifestó la titular de Justicia.



Al respecto, el ministro Aguilar señaló que "denunciamos que políticos, diputados de oposición, queriendo manejar el tema como guerra sucia, han comenzado a caer en lo más bajo y violentar las normativas de niñas, niños y adolescentes".



En redes sociales también circuló la partida del menor, como prueba de la relación que mantuvieron Morales y Zapata, y que permitió a la empresa China, de acuerdo a la denuncia, beneficiarse de millonarios contratos en el país.



"No es posible que se utilice a tus hijos como objeto a nadie le va a gustar. No se puede utilizar políticamente, estar en esta guerra sucia y yo, como mujer, me duele que utilicen a un niño", lamentó Velasco en conferencia de prensa.