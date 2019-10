Barack Obama: "Cuba no es una amenaza para Estados Unidos"

El presidente de EEUU, Barack Obama, sostuvo este sábado que "Cuba no es una amenaza" para su país, al defender tras la Cumbre de las Américas en Panamá el acercamiento a la isla y su histórica reunión con el mandatario cubano, Raúl Castro.



En una conferencia de prensa al término de la Cumbre, Obama comentó que su objetivo no es "un cambio de régimen" en Cuba y se mostró "cautelosamente optimista" sobre los progresos que se están realizando hacia la normalización bilateral y la reapertura de embajadas en Washington y La Habana.



Sobre su conversación con Castro, la calificó de "sincera" y "productiva", y dijo que ambos tuvieron la oportunidad de "hablar honestamente" sobre sus diferencias.



Según Obama, le comentó a Castro "en privado" lo mismo que ha dicho "en público" sobre las preocupaciones de EEUU acerca de la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Cuba.



Por otro lado, Obama indicó que todavía no ha podido revisar la recomendación del Departamento del Estado favorable a retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y, por tanto,

aún no ha tomado una decisión al respecto.



El presidente detalló que quiere poder leer y "estudiar" con calma esa recomendación y la de sus asesores en la Casa Blanca antes de tomar una decisión.



Haciendo una evaluación de la Cumbre de Panamá, Obama aseguró que ha quedado demostrado que "la relación con las Américas es la mejor en muchos años".