El Vice conmina al MAS a dar pelea en los medios

El vicepresidente Álvaro García Linera pidió el sábado en un encuentro de autoridades mujeres del Movimiento al Socialismo (MAS) dar batalla en los medios de comunicación contra los detractores del Gobierno para mantener la confianza del pueblo en el proceso de cambio que vive el país y preparar las condiciones para la victoria en las elecciones generales del 2019.



"Hagan un esfuerzo por dar la batalla en los medios, en la radio, en la televisión... defendiendo, explicando, criticando", instó a senadoras, diputadas, asambleístas, alcaldesas y concejalas del oficialismo reunidas en Cochabamba en el Coliseo Evo Morales.



"Política que no está en los medios, política que se pierde. Dirigente que no está en los medios, dirigente que se pierde", sentenció el segundo mandatario.



También consideró fundamental bajar a las bases de los sectores sociales y promover actividades y reuniones de carácter ideológico para tejer confianza.



"Ahorita hay hilos sueltos, nos han hecho huecos con tanto ataque. Nuestro aguayo está con huecos, entonces, hay que volver a reconstruir esos hilos", explicó García Linera.



Esas tareas, a su juicio, son fundamentales para garantizar la continuidad del proceso de cambio político, económico, social y cultural que vive Bolivia desde que el indígena Evo Morales llegó a la presidencia del Estado en 2006.



"Si esas dos cosas hacemos, estos tres años y medio, no solamente que vamos a cumplir nuestra misión, no solamente vamos acompañar al Presidente, sino que hemos de preparar las condiciones de la victoria", aseguró.



A fines del 2019 se llevará a cabo las elecciones generales para el periodo 2020-2025.



"El 2019 se va ganar con las ideas, se va a ganar con el corazón de la gente. Obras no van a faltar (...), pero está faltando el corazoncito, nuevamente el cariño, nuevamente la explicación y tenemos tres años y medio para volver a reconstituir ese tejido de confianza, de cariño y de amor que la gente la gente le tiene a nuestro Presidente y a nuestro proceso", concluyó García Linera