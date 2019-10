El cierre de la versión 2015 de Viña del Mar contó con una presencia de lujo sobre el escenario: el inglés Yusuf Cat Stevens, o simplemente Cat Stevens como prefieren nombrarlo los que recuerdan algunas de las baladas más memorables de este músico inglés, que anoche se encargó de traerlas de nuevo a la mente de todos sus seguidores.



El artista se presentó junto a una poderosa banda y con su guitarra electroacústica en el brazo, esa que lo acompañó desde su infancia y durante gran parte de su carrera antes de abandonar la música y después de convertirse al islam.



Como un niño

El concierto representó un retorno a escenarios latinoamericanos. Stevens abrió su actuación con su más conocido tema: Wild world. Después siguió con clásicos que sonaron en los años 70, como Moonshadow, Oh very Young y Morning has broken antes de recibir antorcha de plata y de oro a pedido del monstruo.



Antes de despedirse dijo: “Tengo una canción muy buena y al instante sonaron las primeras notas de Father and son, esa oda al sentimiento paternal. Cat Stevens llenó Viña de recuerdos