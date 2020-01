Hermana de Gabriela dice que no se busca la verdad

Paola, hermana de Gabriela Zapata, denunció que se persigue todo menos la verdad dentro del proceso de investigación por el presunto tráfico de inflcuencias entre el Gobierno y la empresa China CAMC, que también salpicó al presidente Evo Morales.



"Ni la Inquisición ni el tribunal de Salem ejecutarían una cacería de brujas como CAMC. Se persigue todo menos la verdad o a los culpables", escribió hace instantes la exdiputada en su cuenta oficial en Twitter.



En la víspera, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, presentó un celular que no coincide con el que reveló Gabriela Zapata como el contacto en Whatsapp, del que filtraron charlas con un toque romántico.



"¡Comisarios políticos! Si no declaras, tu silencio se usará en tu contra. Si declaras y no nos gusta, igual diremos "se acogió al silencio"", agregó la hermana de la empresaria, que está detenida preventivamente desde el 28 de febrero.



En un mensaje anterior, Paola escribió "Entorno siniestro =Terceros interesados= Círculo parasitario. Presunta tía, presunta comadre, presunta media hermana", en referencia a quienes "cuidan" a Gabriela, que permanece en la cárcel de Miraflores.



