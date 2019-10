Montaño denuncia interés de Costas contra autonomía en Charagua

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, denunció que existen intereses personales del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para la campaña por el "no" a la autonomía indígena de la capitanía de Charagua, en el departamento de Santa Cruz.



"Charagua es un municipio que ha avanzado a la conversión, a una autonomía indígena originaria campesina y las razones por las cuales Rubén Costas está planteando un "no" para el Estatuto no tienen fundamento en el interés del pueblo indígena, sino en sus intereses", argumentó.



El Movimiento Demócrata Social (MDS), partido de Costas, promueve la campaña por el "no" al Estatuto Autonómico de Charagua, que será sometido a referéndum el 20 de septiembre próximo.



Según el MDS con ese Estatuto, Charagua retrocederá 100 años, con relación a la elección de sus representantes, mediante el voto universal.

Al respecto, Montaño instó a los dirigentes indígenas que opinen en los medios de comunicación sobre la posibilidad de una autonomía.



"Los verdes (MSD) tienen todo el derecho de tomar una posición, pero que no hablen a nombre de los pueblos indígenas, ellos tienen una voz propia y una dirigencia que ha ido construyendo esta posibilidad de autonomía indígena en Charagua, por eso no pueden ser reemplazados por la voz de políticos que tienen intereses personales con relación a este tema", sustentó.



Los referendos por las normas autonómicas



El 20 de septiembre los departamentos La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, los municipios de Tacopaya, Cocapata y Huanuni y los municipios en conversión a autonomías indígenas de Totora Marka y Charagua someterán a referendo sus estatutos, cartas orgánicas municipales y estatutos indígenas.