Acusan a una pareja de matar a bebé de 2 meses

M. Ch. y R. R. han sido detenidos por la Policía de Cotoca acusados de, presuntamente, a golpes quitarle la vida a la hija que habían tenido en común. El cuerpo de la infante no fue hallado en el lugar donde, según el padre, lo habían enterrado.



Este martes M.Ch., de 29 años, expresó ante los medios de comunicación que no atentaron contra menor de dos meses de edad, sino que falleció a causa de una enfermedad y que cuando se dieron cuenta, por miedo, decidieron darle sepultura en un lote baldío.



Sin embargo, cuando la Policía lo llevó al lugar mencionado y lo hizo excavar, no se encontró ningún cadáver. La hermana del acusado, en contacto con la Red Uno, señaló que M. Ch. que tenía una conducta violenta y que incluso, habría incurrido en el consumo de drogas.



Por su lado, la Policía dijo que aún no se puede hablar de infanticidio porque no ha sido hallado el cuerpo de la víctima y que el caso sigue en investigación.