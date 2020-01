‘Perdonazo’ hasta las 22:00 de hoy en el SER

El plazo fatal se acaba hoy, a las 22:00, para que los vecinos que no realizaron su actualización catastral ni pagaron sus impuestos de inmuebles lo hagan en las oficinas de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), donde desde temprano se han formado largas filas.

El responsable de SER, Joaquín Crapuzzi, reiteró que no habrá más plazo por cuanto este debe ser aprobado por el Concejo Municipal, el mismo que no recibió ningún pedido en la última sesión llevada a cabo el 22 de diciembre en el parque El Arenal.

El ‘perdonazo’ consiste en condonar la deuda del 80% de multas e intereses para los propietarios de inmuebles que no han hecho conocer que en sus lotes han construidos casas desde hace algunos años. Las agencias bancarias dentro de SER atenderán en sus ventanillas hasta que no quede ni un ciudadano que deba pagar hoy, pues mañana no habrá atención por el balance de fin de año.