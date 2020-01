Alarma en Chile por aumento de casos de VIH

Los contagios por el virus VIH aumentaron 68,7% en los últimos 10 años en Chile ante la falta de campañas y medidas de protección, afectando principalmente a jóvenes entre 15 y 24 años, indicó el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.



En la actualidad, hay en Chile más de 30.000 casos confirmados de VIH lo que significa "un aumento de los contagios en los últimos diez años de un 67,8%", y se estima que entre 20.000 y 25.000 personas podrían estar infectadas, indicó Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en un comunicado difundido este viernes.



"El tema de la infección por VIH en nuestro país es que es una epidemia que no está controlada en estos momentos, señala el especialista que advierte que aunque ha aumentado en todas los segmentos etarios, " es en la población más joven donde ha aumentado de manera más importante".



En el grupo entre 15 y 19 años el alza de contagios ha sido de 125%, mientras en los jóvenes entre 19 y 24 años el aumento fue de 113%, según el estudio.



El aumento de casos de VIH Sida se debe "al relajo" existente en Chile en cuanto a las medidas de protección de la enfermedad, considerada en la actualidad como un mal "controlable" mediante tratamiento con pastillas, y no "mortal" como hace 30 años atrás, explica el doctor Afani.



A esto se suma el poco interés de los jóvenes por realizarse controles médicos, además de la falta de campañas preventivas por parte del gobierno y la falta de promoción del test del VIH que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda y considera clave para hacer frente a esta enfermedad.



También se deben abordar desde los ministerios de Salud y Educación la profundización de la educación sexual en los colegios, el autocuidado y la sexualidad responsable.



"Creemos que hay que crear estrategias focalizadas para poder ir directamente a esta población y poder incrementar el diagnóstico, porque tenemos un porcentaje importante de personas que no lo conoce", afirmó Afani.



En Chile solo 7% de la población sexualmente activa se habría realizado el examen del VIH y un 44% de quienes son notificados de tener el virus, lo hacen en etapas tardías cuando a veces el tratamiento ya no es efectivo, según datos de la Universidad de Chile.