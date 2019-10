Veterinaria abre la votación en la Uagrm

Las puertas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) se abrieron a las 8:30 y la votación en la facultad de Veterinaria, que fue una de las primeras en comenzar la votación, arrancó después de más de dos horas.



En las demás facultades se mantiene la tensión. En la Facultad de Ciencias económicas aún no llegaron las ánforas ni las papeletas. "Ni los jurados llegaron", explica Yoselín García, una estudiante de esta centro de estudios.



En las provincias avanza la votación, como sucede en Vallegrande y la Facultad Integral Chiquitana en San Ignacio de Velasco, donde el desarrollo de los comicios para elegir al nuevo recto no tiene mayores inconvenientes. La tranquilidad de estas dos poblaciones, contrasta con la tensión que se vive en Montero, donde todavía no se inició la votación.



La desinformación marcó el inicio de esta jornada. Ante esta situación algunos frentes como Fuerza U de Ciencias Políticas, instalaron mesas de información para ayudar a los estudiantes a ubicar sus mesas de sufragio.



Ante el retraso en el inicio de la votación, el candidato del frente Primero la Gabriel, Waldo López, planteó que por analogía se aplique lo que establecen las normas electorales, donde se señala que si hay cuatro horas de retraso en el inicio de las elecciones estas deberán ser suspendidas.



La propuesta es apoyada por el candidato a rector Sergio Justiniano, postulante del frente Transparencia Universitaria.