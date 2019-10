Netflix llega a 190 países con televisión en línea

Netflix anunció el miércoles que extiende su servicio a 130 países, con lo cual la plataforma de videos por streaming llega ahora a 190 países del mundo.



"Hoy somos testigos del nacimiento de una nueva red mundial de televisión por internet", dijo el cofundador y jefe ejecutivo Reed Hastings en el gran salón de productos electrónicos CES (Consumer Electronics Show) en Las Vegas.



"Con este lanzamiento, los consumidores de todo el mundo, de Singapur a San Petersburgo, de San Francisco a Sao Paulo, podrán disfrutar de series y películas simultáneamente, sin tener que esperar", señaló.



El servicio de Netflix se abrió en 130 nuevos mercados al mismo tiempo que Reed Hastings hacía su presentación. El único agujero negro para Netflix es China, donde el servicio aún no ha logrado implantarse: la compañía "continúa explorando" sus opciones, según un comunicado.



El servicio de streaming no estará presente tampoco en Crimea, Corea del Norte y Siria debido a las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense contra las inversiones de empresas en esos territorios.



Lee más: ¿Por qué Netflix está desplazando a la TV?



Por otra parte, Netflix está disponible ahora en árabe, coreano y chino, además de los 17 idiomas que ya ofrecía.



Netflix permite, con una modesta suscripción mensual, acceder a un amplio catálogo de películas y series que el usuario puede mirar cuando le plazca, siempre que tenga acceso a internet.



La firma estadounidense ha producido varias series originales exitosas como "House of Cards", además de películas, para diferenciarse de otros servicios competidores y atraer nuevos suscriptores.



Antes de lanzarse al mundo del streaming en 2007, Netflix fue un servicio de alquiler de DVDs por correo. Desde entonces se ha extendido rápidamente fuera de Estados Unidos, inicialmente a Canadá y luego a América Latina y Europa.