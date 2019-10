Campañas se trasladaron hasta Cotoca y Porongo

Un solazo de 34 grados acompañó a la gente movilizada en las campañas por el Sí y por el No con miras al referendo del 21 de febrero.



Autoridades de Gobierno y militantes del MAS estuvieron más activos y con mayor visibilidad, sentando presencia en la ciudad, en Cotoca y en Porongo.



Los partidos de oposición estuvieron más apaciguados y, en su lugar, jóvenes sin sigla política llamaron la atención en la plaza principal serigrafiando, a todos los que lo pedían, poleras con la palabra No.



En Cotoca

Desde las 8:00, en la plaza principal, mientras la gente acudía a santiguarse para pedir a la mamita de Cotoca sus favores, una brigada médica con personal del proyecto Mi salud midió el nivel de azúcar, la presión y dotó de algunos remedios para desparasitar de forma gratuita, bajo la atenta mirada de un muñeco inflable de Evo Morales.



“La actividad se ha venido haciendo por distintos municipios con personal propio, no se trata de una campaña por el Sí”, se apresuró a aclarar Maritza Villalba, médica Safci (Salud Familiar Comunitaria Intercultural) y estimó que atendieron a 800 personas.



Diputada en campaña

Mientras tanto, una Gabriela Montaño más delgada y bronceada sudó la gota gorda primero en Cotoca y luego en Porongo. “Las campañas son momentos de tensionamiento político que disfruto, a pesar del desgaste, de broncearme y de no comer bien.



En tiempos de campaña uno pierde unos kilitos, pero lo hacemos con gusto porque la gente nos recibe con cariño. Ha cambiado mucho Santa Cruz si lo comparamos con situaciones de 2007- 2008, es otra realidad ahora”, dijo, comparando el escenario adverso de otros tiempos y subrayó que actualmente el Sí y el No están casi parejos.



En Porongo

El excandidato a alcalde por el MAS Neptalí Mendoza encabezó una jornada médica gratuita en la casa de campaña denominada La casa del pueblo. Ahí, funcionarios de la Caja Petroler, con poleras en apoyo al Sí, brindaron atención médica gratuita.



“Son más de dos meses en los que venimos haciendo labor social con médicos de diferentes especialidades, con medicamentos gratuitos obtenidos por donaciones. Con más intensidad trabajamos los sábados y domingos, que son días de mayor visita”, destacó.



En la plaza 24 de Septiembre

Unos 40 jóvenes, aproximadamente, se sumaron al proyecto Me comprometo con Bolivia e hicieron campaña por el “respeto a la Constitución” serigrafiando a mano con unos moldes las poleras de la gente que se acercó a pedir el No pintado en el pecho