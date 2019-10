Candidata masista niega propuesta de cambiar nombre a Plaza Murillo

La candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, negó que su programa contemple la modificación del nombre de la plaza Murillo a Bartolina Sisa.



"En mi programa de Gobierno departamental estoy más preocupada del primer tejido, que es cómo vivir bien (...) No hay ninguna palabra que diga cambio de nombre de la plaza", afirmó.



Huanca, en una entrevista con la televisora PAT, pidió a los medios que difundieron la supuesta propuesta no confundir a la población porque -dijo- puede haber opiniones favorables a un eventual cambio de nombre, pero la posición orgánica es la que prevalece.



"Enfáticamente quiero desmentir esto, que no haya una confusión ni tampoco preocupación", insistió.



La candidata anunció que mañana (jueves) presentará su plan de Gobierno, que no contempla ese aspecto sino temas de fondo.