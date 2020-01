El Tigre sigue sumando en la Copa

The Strongest no para de conseguir buenos resultados en la Copa Libertadores y al mismo tiempo sigue sumando dinero, así de claro y sencillo.

El equipo boliviano ya aseguró $us, 3,35 millones desde que comenzó su participación en la presente edición del torneo de clubes más importante que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Recordemos que el Tigre ingresó directamente a jugar la segunda fase -por lo que ya tenía asegurado $us 400.000- en la que enfrentó a Wanderers, de Uruguay, que venía de haber eliminado, en la primera ronda, a Universitario de Sucre.Los atigrados ganaron ida y vuelta: en Montevideo por 0-2 y en La Paz por 4-0, además aseguró otros $us 400.000 por pasar de fase.

En la tercera ronda, el equipo dirigido por el venezolano César Farías eliminó a Unión Española, de Chile, empatando (1-1) se visitante y goleando (5-0) en su casa, otro logro deportivo, porque con esos resultados logró el boleto a la fase de grupos que significaron $us 1,8 millones.

El Tigre volvió a sortear esta ronda al quedar segundo del grupo 2, con nueve puntos, tres menos que Santos, que fue el único que le dio grandes problemas al equipo boliviano, pues es el que le ganó de local (2-0) y le empató de visitante (1-1), este último resultado hizo tambalear la clasificación, que al final la logró igualando (1-1) la noche del martes ante Santa Fe, en Colombia.

El pase de The Strongest a octavos de final le permite obtener $us 750.000 más, lo que significa que en esta Copa ya tiene ingresos de $us 3,35 millones, sin tomar en cuenta las recaudaciones.

La campaña de The Strongest es por demás de buena en el torneo, pues ha jugado 10 partidos de los cuales ganó cinco, empató cuatro y perdió solo uno. Tiene una delantera muy efectiva porque ha marcado 21 goles y solo ha recibido seis en contra, además cuenta con el goleador del torneo Alejandro Chumacero con ocho tantos.

El próximo rival aún está por definirse, pero lo que es un hecho es que si vuelve a pasar de fase el premio es de $us 950.000.

Más allá del destino que le dará la dirigencia a ese dinero que va ‘facturando’ The Strongest, que ojalá sean bien administrados, es innegable que la campaña acompaña el deseo que manifestó su entrenador desde que llegó a Bolivia: quiere ser campeón de la Libertadores con el Tigre.

¿Lo logrará?, ojalá que sí, al menos va por buen camino y los jugadores ahora están mentalizados en querer lograr algo que antes ni se les pasaba por la cabeza.