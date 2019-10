El caso Assange en cifras

- 1.326 días en la embajada de Ecuador en Londres, desde el 19 de junio de 2012, cuando agotó todas las opciones legales para evitar ser extraditado a Suecia.



- 8,5 millones son los documentos confidenciales publicados por Wikileaks desde su creación en 2006, según la misma organización.



- 35 años es la pena de cárcel para Chelsea Manning, el soldado estadounidense que proporcionó documentos oficiales secretos a Wikileaks.



- 2 son las películas sobre Wikileaks estrenadas desde que Assange entró en la embajada: el documental "We Steal Secrets" y "The Fifth State", en la que el actor británico Benedict Cumberbatch interpreta al australiano.



- 18 m2 es el tamaño de la habitación de Assange en el primer piso de la embajada, donde duerme, trabaja y hace ejercicio en una cinta que, según The Guardian, le regaló el director de cine británico Ken Loach.



- 20,1 millones de dólares es el dinero que ha costado hasta ahora el dispositivo de seguridad en torno a la embajada, según un cálculo de Wikileaks. La Policía admitió que superaba los 14,5 millones de dólares. En octubre de 2015 la policía decidió retirar el dispositivo "físico", sin renunciar a capturar al australiano si salía de la sede diplomática