Boliviana Ciacruz Seguros indemniza a propietarios de vivienda destruida por deslizamiento

La Boliviana Ciacruz Seguros indemnizó a los propietarios de una de las viviendas que el 15 de febrero fue destruida por el derrumbe de un farallón en la zona de Bajo Auquisamaña, en la ciudad de La Paz. Este pago corresponde a la pérdida total del inmueble, y por lo tanto, al valor asegurado contratado con la compañía.

“Esta es una póliza comprensiva, con una cobertura bastante amplia e integral, además de ser muy accesible en las primas. Esta persona podrá reconstruir todo su inmueble porque la póliza se paga por pérdida total”, explicó Mónica Beltrán, subgerente comercial de Ciacruz.

Por su parte, Rodolfo Vera, representante de la familia asegurada que recibió la indemnización, señaló: “Pude haber hecho caso a las personas que me aconsejaban que no pague ningún seguro porque no va a ocurrir nada”. “Yo podría haberles creído porque también estaba seguro que aquel cerro no tenía problemas y no había razón para dudar que ocurriera lo que pasó el pasado 15”, recordó.

El resarcimiento corresponde a la póliza de 'Seguro Todo Riesgo Daños a la Propiedad', vigente desde el año 2010. Este producto fue diseñado por la aseguradora para cubrir todos los riesgos en los domicilios particulares (salvo pocas exclusiones) y, así, proteger el patrimonio y bienes de los asegurados.

“Con este pago queda demostrado que el seguro es una protección para las personas y su patrimonio. Sabemos que otras viviendas que también fueron afectadas por este desastre natural no contaban con un seguro por lo que para sus propietarios, lamentablemente, el siniestro representa una pérdida importante a su patrimonio”, explicó el director de Negocios de La Boliviana Ciacruz, Manuel Sauma.

El 15 de febrero por la tarde, los vecinos de la zona residencial de Bajo Auquisamaña fueron sorprendidos por el derrumbe de un farallón que afectó al menos a cinco viviendas. Solo algunas de estas construcciones contaban con un seguro contra desastres naturales.