Diego Maradona: "mi país está de rodillas"

El exastro Diego Maradona criticó este viernes al gobierno de centroderecha de Mauricio Macri en un programa radial junto a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.



"Mi país está de rodillas. Vengo a debatir el por qué de tanta injusticia en tan poco tiempo, esto me pone muy mal", dijo en la radio Conexión Abierta entrevistado junto a Bonafini por Guillermo Moreno, exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015)

Maradona afirmó que "la gente tiene hambre, los echan de los trabajos y no les importa el laburo que hacen".



Bonafini recordó su entrevista con el papa Francisco en mayo pasado.

"Fui a pedirle que venga porque estamos muy mal, hay mucha violencia", dijo la dirigente humanitaria.



Macri, que asumió en diciembre pasado impulsó la apertura de importaciones, una devaluación y un brusco aumento de tarifas de servicios básicos del 700% promedio que la justicia frenó el jueves tras una ola de amparos de consumidores en todo el país.



La economía está técnicamente en recesión con una inflación del 40% anual a junio y unos 200.000 despidos, según sindicatos.



La pobreza alcanza al 34% de los argentinos y 1,4 millones de personas cayeron en la pobreza en los tres primeros meses de gobierno de Macri, según la Universidad Católica Argentina.



"Busquémosle una salida a todo esto... Estamos arrodillados, lo que está pasando actualmente en el país es nefasto y terrible", dijo Maradona.

El exjugador y exDT de la selección argentina se definió como "un soldado peronista" y expresó su respaldo a los gobiernos de centroizquierda de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).



"Me da vergüenza de cómo la gente habla de los defectos de Cristina y de Néstor en todos los canales, me da asco", dijo.



Cristina Kirchner y su familia están investigados en la justicia en varias causas por sospechas de enriquecimiento ilícito.



La exmandataria debió concurrir esta semana a tribunales de la capital federal por una causa por supuesta defraudación contra el Estado por operaciones cambiarias de Banco Central durante su gobierno.



"Soy convencido de que quieren meter presa a la presidenta (sic), porque hizo las cosas bien", dijo Maradona al llamar a "luchar por muchas cosas que ha cambiado esta gente que nos dejó Néstor y Cristina".



El exastro del fútbol está en Buenos Aires para colaborar con una comisión de la FIFA que busca zanjar la crisis en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quebrada e intervenida de hecho por sospechas de corrupción.



"Si siguen los mismos dirigentes que con (Julio) Grondona es el mismo "choreo" (robo) de siempre", dijo sobre el expresidente de la AFA fallecido en 2014 tras tres décadas al frente de la institución.



"Acá tienen que hacer una auditoría fijarse dónde está la plata que se choreó Grondona. A mi lo que no me va es un borrón y cuenta nueva. Hay millones de dólares que se robaron en la AFA, yo no estoy de acuerdo" dijo.



La justicia investiga el destino de fondos millonarios que el Estado pagó a la AFA desde 2009 por los derecho de transmisión televisiva de partidos.