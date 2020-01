Venezuela agrega dos días al feriado de 1 de mayo

VENEZUELA



El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, dijo que los miércoles y jueves serán días no laborables para el sector público, como parte de las medidas para preservar los niveles de agua de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) y ahorrar energía, reportó la Agencia Venezolana de Noticias.





"El presidente ha tomado la decisión de que además del día viernes, que ha venido actuando como día feriado no laborable para tratar de reducir el consumo de energía, se ha decidido incorporar como días feriables no laborables para el sector público los días miércoles y los días jueves", dijo Istúriz, agregando que hay excepción de las "tareas fundamentales", aunque no las especificó.



Istúriz dijo además que los viernes no funcionarán los planteles educativos.

El plan pretende contrarrestar los efectos de la sequía, producto a su vez del fenómeno El Niño.

El pasado 7 de abril, el presidente Nicolás Maduro, declaró los viernes de abril y mayo como no laborables.



"Tenemos que incrementar el aporte de la administración pública nacional, estatal, municipal, y todos los entes laborables del sector público que no afecten la actividad productiva (...) Dar el ejemplo desde la administración publica nacional", dijo Maduro durante su participación en el programa Con el Mazo Dando.



El plan contempla una restricción del servicio eléctrico por un lapso de cuatro horas diarias durante 40 días. No se aplicará en hospitales, aeropuertos ni cuerpos de seguridad, ni tampoco en la Gran Caracas, por ser sede de los poderes públicos, ni en los estados de Vargas, Nueva Esparta, Amazonas y Delta Amacuro.



El plan de racionamiento eléctrico tiene como finalidad disminuir el consumo en 2.000 megavatios, según informó la Agencia Venezolana de Noticias, para preservar el nivel del embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el estado Bolívar, ante la ausencia de precipitaciones por el fenómeno de El Niño.