El Gobierno rechaza una comisión de pacificación

El viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, Alfredo Rada, descalificó la Comisión de Pacificación conformada por los mineros cooperativistas, tras el conflicto con el Gobierno que dejó un saldo de seis personas fallecidas.



"La conformación de esa comisión está a la cabeza Eduardo Verdeja y el señor, que es parte de la cooperativa Poopó, también habría tenido un contrato con la empresa privada Sinchi Wayra, entonces se trata de un patrón que ha dejado de ser cooperativista", manifestó la autoridad.



En la víspera, mediante un ampliado nacional de representantes de cooperativas se creó la Comisión Nacional de Pacificación para dialogar con el Gobierno nacional. "Nos hemos organizado para hacer la representación ante el Gobierno nacional, departamental e instituciones como la Iglesia, Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos", dijo el dirigente.



Rada advirtió que cometió Verdeja "varias ilegalidades" e instó a que la nueva representación del sector esté conformada por verdaderos mineros cooperativistas y no dirigentes que tengan relación con el sector transnacional.



Ayer el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que "se restablece la relación con los verdaderos cooperativistas (mineros), con el trabajador humilde, no con el patrón que tiene 10 o 15 peones, con ese no tenemos relación de gobernabilidad, pero con el trabajador de base si, a eso hemos llamado lucha de clases en el sistema cooperativo".