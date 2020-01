Rubén Blades anuncia que no hará más giras

El salsero panameño Rubén Blades admitió hoy que su actual gira, Caminando, adiós y gracias, será la última de su carrera, pero no fue claro sobre si su concierto del próximo sábado en San Juan será su adiós definitivo al público de la isla caribeña.



"Lo que no van a ocurrir más son las giras de salsa. Pero no

puedo estar más ahora mismo en este tipo de actividad, porque me

resta de otras", afirmó Blades, de 68 años, que se presentará en el

Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de la capital.



"Aprendí a decir que "no es mi último concierto" porque eso

"sala"", añadió el reconocido artista, quien dijo de manera graciosa

que no se imagina cantar Pedro Navaja sobre un escenario en

andador.



El intérprete de otros éxitos como Juan Pachanga, Amor y

control y Buscando guayaba dijo que esperaba cerrar su actual

gira, que arrancó el pasado fin de semana en Miami, en diciembre de

este año, pero que debido a su compromiso con la serie Fear the

walking dead la extenderá hasta 2017.



"De lo que sí estoy seguro es que a la ciudad que vaya a tocar no

regresaré, ya que hay otras cosas que tengo que atender", dijo

Blades sobre sus otros proyectos musicales, que incluyen un álbum de

boleros y la segunda parte del disco Son de Panamá, junto a su

compatriota Roberto Delgado.