"Volveré a la TV, pero no a los realities"

Multifacética. Yara Gasaui, conocida por su trabajo como artista circense y por su participación en el reality Calle 7, está en Estados Unidos pasando cursos de maquillaje de gala. Por esas actividades, ella congeló su carrera universitaria, pero planea retomarla tras que regrese al país.

"La televisión jamás la voy a dejar, así que retomaré mis clases al año hasta terminar. Me gustaría ser parte de algún programa en la pantalla chica, pero es muy difícil que vuelva a estar en un reality y mucho menos de competencias, ya que me lastimé mucho el tobillo y no quedó igual. Además la polémica es muy dura en este tipo de shows y yo no quisiera tener problemas con algunos personajes", contó a SOCIALES.

Yara tiene planeado retornar al país a mediados de febrero para iniciar su primer emprendimiento como maquilladora en su domicilio. "No lo hice antes de manera profesional, pero siempre me encantó pintar a mis amistades para sus fiestas. Ahora empezaré con algo pequeño, pero luego quiero crear mi propia linea de pestañas naturales", contó a SOCIALES.